Diyarbakır'da korkutan yangın Diyarbakır'da korkutan yangın Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde mahallelinin ekmek yaptığı tandırın yanında bulunan odunlar henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Diyarbakır'da korkutan yangın

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde mahallelinin ekmek yaptığı tandırın yanında bulunan odunlar henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Vatandaşların paniğe kapıldığı yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallelinin ekmek yaptığı tandırın yanında bulunan odunlar, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA