Diyarbakır'da korkutan yangın Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde mahallelinin ekmek yaptığı tandırın yanındaki odunlar alev aldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde mahallelinin ekmek yaptığı tandırın yanındaki odunlar alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallelinin ekmek yaptığı tandırın yanında bulunan odunlar, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA