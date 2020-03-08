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Diyarbakır, Bağcılar, Bağlar, Yerel

Diyarbakır'da korkutan yangın

Diyarbakır'da korkutan yangın Diyarbakır'da bir lokantanın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

08.03.2020 23:53 | Son Güncelleme: 08.03.2020 23:54
Diyarbakır'da korkutan yangın

Diyarbakır'da korkutan yangın

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir lokantanın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar İiçesi Bağcılar Mahallesi Göletli Park karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir lokantanın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Apartmanın çatısında kıvılcımların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan aynı iş yerinde daha önce de baca temizliği yapılmadığı gerekçesiyle yangın çıktığı iddia edildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da korkutan yangın

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Diyarbakır'da korkutan yangın

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