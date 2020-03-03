Diyarbakır'da korkutan yangın

03.03.2020 00:27 | Son Güncelleme: 03.03.2020 00:27

Diyarbakır'da babaları geçtiğimiz aylarda kalp krizi sonucu vefat eden ve anneleri ile birlikte iki odalı evde yaşayan 7 çocuk anneleri mutfağa gittiği sırada elektrik kontağında çıkan yangında 2 çocuk yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, çocukları mahalle sakinlerini ve itfaiye ekiplerinin son anda kurtardığı öğrenildi.



Yangın, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Feritköşk Mahallesi 372 Sokak numara 11'de yaşandı. Babaları geçtiğimiz aylarda kalp krizi sonucu vefat 7 çocuk anneleri Akhise Kaya ile birlikte yaşadıkları evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Anneleri mutfağa gittiği sırada odada bulunan elektrik sobasından kaynaklı çıkan yangının ortasında kalan çocukların bağırmaları üzerine çevrede bulunan komşular çocukları yangının ortasından çekip kurtardı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen ekipleri evden çıkan yangına müdahalede bulunarak kısa sürede kontrol altına alındılar. Yangın sırasından mahalle sakinleri ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuklardan ikisi vücudunun çeşitleri yerlerinden yanık oluşması nedeni ile olay yerinde bulunan ambulanslarla Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındılar.



Çocukların sağlık durumları iyi olduğu öğrenilirken, yangın nedeniyle evde maddi çapta hasar oluştuğu görüldü. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili çok yönlü inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA