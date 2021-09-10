Diyarbakır'da korkutan tablo: 522 kazada 1 kişi öldü, 507 kişi yaralandı
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Diyarbakır'da korkutan tablo: 522 kazada 1 kişi öldü, 507 kişi yaralandı

Diyarbakır'da korkutan tablo: 522 kazada 1 kişi öldü, 507 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da Ağustos ayı trafik kaza bilançosu korkuttu, 522 kazada 1 kişi öldü, 507 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da Ağustos ayı trafik kaza bilançosu korkuttu, 522 kazada 1 kişi öldü, 507 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Diyarbakır'da Ağustos ayı içerisindeki kaza bilançosu korkuttu. 522 kazada 1 kişi öldü, 507 kişi yaralandı. Kazaların bin 239'u ölümlü ve yaralanmalı olurken, 283'ünün ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

Sürücü hataları kazalara neden oluyor

Sürücülerin hatalarının kazalara neden olduğu belirtilen istatistiklerde trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise, "Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek" olarak açıklandı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da korkutan tablo: 522 kazada 1 kişi öldü, 507 kişi yaralandı
Diyarbakır'da korkutan tablo: 522 kazada 1 kişi öldü, 507 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da korkutan tablo: 522 kazada 1 kişi öldü, 507 kişi yaralandı - Haberler
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