Diyarbakır'da korkutan korona virüs görüntüsü
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Diyarbakır'da korkutan korona virüs görüntüsü

Diyarbakır'da korkutan korona virüs görüntüsü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs vaka sayılarının her geçen gün arttığı Diyarbakır'da, 2 pandemi hastanesinden biri olan 273 oda ve 546 yataklı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinin neredeyse tüm odaların ışıkları yanıyor.

Korona virüs vaka sayılarının her geçen gün arttığı Diyarbakır'da, 2 pandemi hastanesinden biri olan 273 oda ve 546 yataklı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinin neredeyse tüm odaların ışıkları yanıyor. Kurban Bayramı öncesi ışıkların çoğu kapalı olan hastane, bayramın ardından hastane önündeki hareketlilik ve gece açık olan ışıklar ile dikkat çekiyor.

Ülke genelinde 4 Ağustos tarihi itibariyle 262 bin 48 testte 26 bin 822 vaka tespit edildi. Korona virüs nedeniyle 122 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 96 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞIYA İLGİNİN AZLIĞI VAKALARI ARTIRDI

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde servisler yeniden açılmaya başlandığı kentte, vatandaşların tedbiri elden bırakması ve aşıya olan ilgilerinin azlığından vaka sayılarında da büyük artışlar yaşanmasına sebep oldu. Kurban Bayramı öncesi günlük 45-50 civarında vaka varken, bayram sonrası 6-8 kat artmasıyla hastane ışıkları tekrara yanmaya başladı. Yoğun bakımlardaki hastaların artmasıyla, kapalı olan servisler de tekrar açıldı.

HASTANE ÖNÜNDE AMBULANS HAREKETLİLİĞİ

Vaka sayıları 100 binde 300'ün üzerinde seyrettiği kentte hastane önünde ambulans hareketliliği salgının boyutunu ortaya koyarken, birçok vatandaşın da korona virüs testi vermek için sırada beklediği görüldü.

Uzmanlar, vatandaşları kalabalık ortamlarda bulunmamaları ve maske takmadan dolaşmamalarını isterken, aşı olmayan bir an önce aşı olmaları çağrısında bulundular.

(Sedat Irmak/İHA)

Diyarbakır'da korkutan korona virüs görüntüsü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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