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Diyarbakır'da korkutan deprem

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da korkutan deprem

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda bugün saat 07.21 sıralarında merkez üssü Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremde vatandaşların kısa süreli panik yaşadıkları belirtildi. - DİYARBAKIR

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Deprem, 112, 3. Sayfa, Haberler

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