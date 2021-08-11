Diyarbakır'da korkutan 7 aylık bilanço: 19 ölü, 2 bin 548 yaralı
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Diyarbakır'da korkutan 7 aylık bilanço: 19 ölü, 2 bin 548 yaralı

Diyarbakır'da korkutan 7 aylık bilanço: 19 ölü, 2 bin 548 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da son 7 aylık trafik kaza bilançosu korkuttu, 2 bin 837 kazada 19 kişi öldü, 2 bin 548 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da son 7 aylık trafik kaza bilançosu korkuttu, 2 bin 837 kazada 19 kişi öldü, 2 bin 548 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Diyarbakır'da son 7 ayda kaza bilançosu korkuttu. 2 bin 837 kazada 19 kişi öldü, 2 bin 548 kişi yaralandı. Kazaların bin 392'si ölümlü ve yaralanmalı olurken bin 445'i ise maddi hasarlı olduğu açıklandı. Kazalar aylara göre Ocak ayında maddi hasarlı 159, ölümlü ve yaralanmalı 150, ölü sayısı 2, yaralı sayısı ise 303 kişi. Şubat ayında maddi hasarlı 141, ölümlü ve yaralanmalı 133, ölü sayısı 1, yaralı sayısı ise 233 kişi. Mart ayında maddi hasarlı 251, ölümlü ve yaralanmalı 208, ölü sayısı 4, yaralı sayısı ise 402 kişi. Nisan ayında maddi hasarlı 161, yaralanmalı 180, yaralı sayısı, 295 kişi ölümlü kaza meydana gelmedi. Mayıs ayında maddi hasarlı 185, ölümlü ve yaralanmalı 178, ölü sayısı 4, yaralı sayısı ise 335 kişi. Haziran ayında maddi hasarlı 221, ölümlü ve yaralanmalı 259, ölü sayısı 3, yaralı sayısı ise 457 kişi. Temmuz ayında maddi hasarlı 269, ölümlü ve yaralanmalı 258, ölü sayısı 5, yaralı sayısı ise 490 kişi olduğu açıklandı.

Sürücü hataları ve kaza nedenleri

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek". - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da korkutan 7 aylık bilanço: 19 ölü, 2 bin 548 yaralı
Diyarbakır'da korkutan 7 aylık bilanço: 19 ölü, 2 bin 548 yaralı
Diyarbakır'da korkutan 7 aylık bilanço: 19 ölü, 2 bin 548 yaralı
Diyarbakır'da korkutan 7 aylık bilanço: 19 ölü, 2 bin 548 yaralı
Diyarbakır'da korkutan 7 aylık bilanço: 19 ölü, 2 bin 548 yaralı
Diyarbakır'da korkutan 7 aylık bilanço: 19 ölü, 2 bin 548 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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