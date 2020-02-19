Diyarbakır'da korkunç kaza: Başı aracın ön camına çarptı, ardından takla atarak arka camından içeri...

19.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:18

Diyarbakır'da hızla ilerleyen bir araç, caddenin karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başı aracın ön camın içine girip ardından havada takla atan talihsiz kadın, aynı aracın arka camından içeri girdi. Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kaza, önceki gün Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen kadın, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yoldan hızla geçen bir araç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başı ön cama sıkışan kadın daha sonra taklalar atarak arka camdan içeri girdi.



Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan talihsiz kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Öte yandan kaza sonrası fren alan aracın sol iki lastiğinin de patladığı görüldü.



Polis kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA