DİYARBAKIR'DA, KÖPRÜLÜ KAVŞAKTA DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI
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DİYARBAKIR'DA, KÖPRÜLÜ KAVŞAKTA DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin köprülü kavşaktan devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin köprülü kavşaktan devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa karayolundaki Park Orman Köprülü Kavşak'ta meydana geldi. M.Ş. yönetimindeki 21 ABU 729 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprülü kavşaktan devrildi. Kazanın etkisiyle ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

DİYARBAKIR'DA, KÖPRÜLÜ KAVŞAKTA DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI
DİYARBAKIR'DA, KÖPRÜLÜ KAVŞAKTA DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI
DİYARBAKIR'DA, KÖPRÜLÜ KAVŞAKTA DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI
DİYARBAKIR'DA, KÖPRÜLÜ KAVŞAKTA DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI
DİYARBAKIR'DA, KÖPRÜLÜ KAVŞAKTA DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI
DİYARBAKIR'DA, KÖPRÜLÜ KAVŞAKTA DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI
DİYARBAKIR'DA, KÖPRÜLÜ KAVŞAKTA DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI
DİYARBAKIR'DA, KÖPRÜLÜ KAVŞAKTA DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI
DİYARBAKIR'DA, KÖPRÜLÜ KAVŞAKTA DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI
DİYARBAKIR'DA, KÖPRÜLÜ KAVŞAKTA DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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