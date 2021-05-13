DİYARBAKIR'DA, KÖPRÜLÜ KAVŞAKTA DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI
DİYARBAKIR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin köprülü kavşaktan devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
DİYARBAKIR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin köprülü kavşaktan devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa karayolundaki Park Orman Köprülü Kavşak'ta meydana geldi. M.Ş. yönetimindeki 21 ABU 729 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprülü kavşaktan devrildi. Kazanın etkisiyle ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı