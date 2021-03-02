Diyarbakır'da kontrollü normalleşme sürecinde işletmeler hizmete açıldı

Diyarbakır'da kontrollü normalleşme süreciyle restoran, kafeterya, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi işletmeler yüzde 50 kapasiteyle vatandaşların hizmetine açıldı.

Diyarbakır'da kontrollü normalleşme süreciyle restoran, kafeterya, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi işletmeler yüzde 50 kapasiteyle vatandaşların hizmetine açıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, düşük riskli iller arasında bulunan Diyarbakır'da kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle sabahın erken saatlerinden itibaren özellikle ciğer kebabı ve kahvaltı hizmeti veren işletmelerde yoğunluk yaşandı.

Kentte uzun bir aranın ardından hizmet vermenin mutluluğunu yaşayan işletmeler, güne erken başlayarak müşterilerine en güzel hizmeti verebilmek amacıyla iş yerlerini temizledi.

Yeni sürece göre işletmelerini düzenleyen esnaf, kentte 07.00-19.00 saatlerinde yüzde 50 kapasiteyle müşterilerine hizmet verebilecek. Merkez Sur ilçesinde de vatandaşlar, ciğer kebabı ve kahvaltı hizmeti veren işletmelerden koronovirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan tedbirlerle hizmet aldı.

Diyarbakır Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin dün aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Süreci iyi değerlendireceklerini belirten Elkaan, "Valimizin görüşleri doğrultusunda maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyacağız. Müşteri alımlarında yüzde 50 kapasiteyi sağlayacağız. Bu konuda hazır olduğumuzu dile getiriyoruz. Esnafımızla dün geceden beri telefon yoğunluğu yaşadık. Herkes bir umut ve sevinç içinde." diye konuştu.

"Salgının bitmesini istiyoruz"

Tarihi Sur ilçesinde yaklaşık 30 yıllık ciğer kebabı ustası İsmail Kaplan da salgın sürecinden dolayı kapalı olan iş yerlerini açtıkları için sevincini dile getirdi.

Bugün açtıkları iş yerlerine müşterilerinin geldiğini aktaran Kaplan, "Müşterilerimiz ciğerimizi özlemiş. Kapalı olduğumuz sürede mağdur olduk. Salgının bir an önce bitmesini istiyoruz. İşimizin eski günlerdeki gibi olmasını arzu ediyoruz." dedi.

"Aylar sonra ciğer yemek çok iyi geldi"

Restoranların açılmasıyla sabah erken saatte ciğer kebabı yemeye geldiklerini dile getiren Aziz Ünal, Diyarbakır'da sabah kahvaltısını ciğer kebabıyla yapmayı çok sevdiğini söyledi. Ünal, "Özlediğimiz için ilk iş olarak ciğer kebabı yemeye geldik. Aylar sonra ciğer yemek çok iyi geldi. İnşallah bu salgından kurtuluruz. Tüm sürecimiz bu şekilde geçer." ifadelerini kullandı.

Sur ilçesinde esnaf Kadri Önalan, dünyayı etkisi altına alan salgından dolayı birçok kişi gibi kendilerinin de mağdur olduğunu belirtti.

Müşterilerini ve işlerini özlediğini ifade eden Önalan, "Süreçten dolayı çalışan sayılarını azalttık. Bu han eskiden dolup taşarken şimdi eskisi gibi değil. Hazırlıklarımızı yaptık ve iş yerimizi açtık. Müşterilerimize kavuştuk, ama eski süreci yakalamak zor gibi. Tekrar eski günlerimize dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan