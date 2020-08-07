Diyarbakır'da klimanın patladığı ev kullanılmaz hale geldi
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Diyarbakır'da klimanın patladığı ev kullanılmaz hale geldi

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesindeki bir evde çalışır haldeki klima patladı.

Diyarbakır'da klimanın patladığı ev kullanılmaz hale geldi
07.08.2020 14:44 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:11

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesindeki bir evde çalışır haldeki klima patladı. Patlamanın ardından çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yenişehir ilçesi Ferit Köşk Mahallesi'ndeki Bedia Ekici'nin evinde, önceki gün çalışır haldeki klima henüz bilinmeyen nedenle patladı. Ekici, can havliyle dışarı kaçarken, patlamanın ardından yangın çıktı. Alevler, kısa sürede evi sardı. Mahallelinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

'PATLAMADAN ÖNCE ÇOCUKLAR DIŞARI ÇIKMIŞTI'Ev sahibi Bedia Ekici, patlamadan kısa süre önce çocuklarının dışarı çıktığını anlatarak, "Mutfağa giderken, patlama sesi geldi. Sesin geldiği yere baktım, alevler var. Kayınbabamı çağırmak için dama kaçtım. O esnada duman her yeri sarmıştı. Sular da kesikti, bir şey yapamadık. İtfaiye gelip yangını söndürdü. Devlet büyüklerinden yardım bekliyorum. Hiçbir şeyim kalmadı. Kimsem çalışmıyor. Yedi çocuğum var. Bir kaşığım bile kalmadı. Sokakta kaldım. Gideceğim yerim yok. Kira verecek param yok. Yardım bekliyorum" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: DHA

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