Diyarbakır'da Kız Öğrenci Yurdunda Yangın

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı ofis semtinde bulunan bir kız öğrenci yurdunun çatı katında yangın çıktı. Yaz dolayısıyla yurtta öğrenci olmaması faciayı önlerken yurtta hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan özel bir kız öğrenci yurdunun çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 acil servis ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, çatı katındaki yangın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin yaptığı çalışma ile kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yurtta yaz dolayısıyla öğrenci olmadığı öğrenildi. Yurtta hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(Emrah Kızıl - Murat Başal/İHA)