DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da kıyafeti nedeniyle şiddete uğrayan genç kızdan 10 gündür haber alınamıyor

Gözü yaşlı anne Rahime Özdemir, "Kızımın hayatından endişe ediyorum, ölü ya da diri bulunmasını istiyorum"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da daha önce ekmek almak için evinden çıkan ve iddiaya göre kıyafeti nedeni ile bir şahıs tarafından darp edilen 22 yaşındaki Kübra Ekin isimli genç kızdan 10 gündür haber alınamıyor. Kayıp olduğu bilgisini paylaşan gözü yaşlı annesi Rahime Özdemir, kızının hayatından endişe ettiğini ve ölü ya da diri bulunmasını istediğini söyledi.

Diyarbakır'da 5 ay önce ekmek almak için evden çıkan ve iddiaya göre, giydiği kıyafetleri nedeniyle kimliği belirsiz bir kişinin saldırısı sonucunda şiddete uğrayan Kübra Ekin aradan geçen 5 ayın ardından 10 gündür kendisinden haber alınamıyor. 13 Kasım günü akşam saat 17.00 sıralarında annesine evden alışverişe gideceğini söyleyerek çıkan Ekin, kayıplara karıştı. Anne Rahime Özdemir, kızının kaybolmasından sonra polis merkezine giderek kızının kaybolduğunu bildirmesi sonrası polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"Kızımın hayatından endişe ediyorum"

Kızının kaybolmasına ilişkin İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamada bulunan gözü yaşlı anne Rahime Özdemir, "Kızım kaybolduğu akşam saat 17.00'da alışverişe gitmek için evden çıktı ve daha geri dönmedi. Kızım eve gelmeyince endişe ettim ve karakola gittim başvuruda bulundum. Karakolda bulunan polis memurları, '22 yaşındadır belki bir yere gitmiştir, gelir geri' dediler bana ve birçok kez gittim karakola ardından polis memurları sağ olsunlar artık onlarda gereken incelemeyi başlattılar. Kızımdan hiçbir iz daha yok artık ve telefonu da kapalıdır. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Ben kendimce diyorum ya biri onu tutmuş ya da ölmüş. Ben bu iki şeyi düşünüyorum. İnşallah Allah etmesin. Başkada bir şey düşünemiyorum" dedi.

"Yetim bir kızdır, çok istiyorum onun bulunmasını"

Gözyaşları içerisinde kızına çağrıda bulunan anne Özdemir, "Kızım gel bak ben hiç iyi değilim. Artık ayakta duracak halim dahi yok. Evde durmak bile istemiyorum. Neredeysen sesimi duyuyorsan çık gel. Bütün yetkililere de çağrım. Kızımı bana bulsunlar. Yetim bir kızdır, çok istiyorum onun bulunmasını ve üzerinde dursunlar. Nerededir, ölü ya da sağ ben kızımı istiyorum. Kızımın ölüsünü de istiyorum dirisini de bekliyorum. Artık diyecek sözde bulamıyorum" diye konuştu.

Öte yandan, polis ekipleri genç kızın bulunması için çok yönlü inceleme başlattığı öğrenildi.