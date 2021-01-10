Diyarbakır'da kısıtlamayı ihlal eden, maskesiz ve kimliksiz kişi, polisle tartıştı
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Diyarbakır'da kısıtlamayı ihlal eden, maskesiz ve kimliksiz kişi, polisle tartıştı

10.01.2021 15:18 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:34
Diyarbakır'da kısıtlamayı ihlal eden, maskesiz ve kimliksiz kişi, polisle tartıştı

DİYARBAKIR'da, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, yasağı ihlal eden maskesiz ve kimliksiz kişiye, cezai işlem uygulandı.

DİYARBAKIR'da, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, yasağı ihlal eden maskesiz ve kimliksiz kişiye, cezai işlem uygulandı. Ceza yazılmasına sinirlenen kişi, polisle tartıştı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Diyarbakır'ın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu. Kentin farklı noktalarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, Yenişehir, Kayapınar, Sur ve Bağlar ilçelerinde denetim yaptı. Ekipler, denetimlerde durdurdukları araçlarda, sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup, olmadığını kontrol etti. Kent genelinde kısıtlamaya uyulduğu gözlenirken, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde gerçekleştirilen kontrolde, kısıtlamayı ihlal eden, maskesiz ve kimliksiz kişiye cezai işlem uygulandı. Ceza yazılmasına sinirlenen kişi, polisle tartıştı. Yoldan geldiğini ve gittiği otelin kendisini almadığını söyleyen kimliksiz kişi, ceza yazılmasına tepki gösterdi. 

Diyarbakır'da kısıtlamayı ihlal eden, maskesiz ve kimliksiz kişi, polisle tartıştı
Diyarbakır'da kısıtlamayı ihlal eden, maskesiz ve kimliksiz kişi, polisle tartıştı
Diyarbakır'da kısıtlamayı ihlal eden, maskesiz ve kimliksiz kişi, polisle tartıştı
Diyarbakır'da kısıtlamayı ihlal eden, maskesiz ve kimliksiz kişi, polisle tartıştı
Diyarbakır'da kısıtlamayı ihlal eden, maskesiz ve kimliksiz kişi, polisle tartıştı
Diyarbakır'da kısıtlamayı ihlal eden, maskesiz ve kimliksiz kişi, polisle tartıştı
Diyarbakır'da kısıtlamayı ihlal eden, maskesiz ve kimliksiz kişi, polisle tartıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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