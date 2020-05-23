Diyarbakır'da kısıtlamaya dakikalar kala silahlı kavga: 2 yaralı
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Diyarbakır'da kısıtlamaya dakikalar kala silahlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır'da kısıtlamaya dakikalar kala silahlı kavga: 2 yaralı Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

23.05.2020 00:24 | Son Güncelleme: 23.05.2020 00:28

Diyarbakır'da kısıtlamaya dakikalar kala silahlı kavga: 2 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis kavgaya karışan iki şahsı bir adet tabanca ile birlikte yakaladı.

Olay, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Telgrafhane sokak girişinde yaşandı.

Henüz sebebi bilinmeyen iki grup sokak içerisinde önce sözlü tartıştı, tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri belinden çıkardığı tabanca ile rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucunda grup içerisinde bulunan iki kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden grupları biber gazı kullanarak dağıtırken, yaralı iki kişi ise olay yerine yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karışan iki kişiyi olayda kullandıkları silahla birlikte kıs kıvrak yakalayarak gözaltına alırken, olayla ilgili olarak çok yönlü inceleme başlattı.

Diyarbakır'da kısıtlamaya dakikalar kala silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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