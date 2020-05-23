Diyarbakır'da kısıtlamaya dakikalar kala silahlı kavga: 2 yaralı
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Diyarbakır'da kısıtlamaya dakikalar kala silahlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da kısıtlamaya dakikalar kala silahlı kavga: 2 yaralı
23.05.2020 00:07 | Son Güncelleme: 23.05.2020 00:07

Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis kavgaya karışan 2 şahsı bir adet tabanca ile birlikte yakaladı.

Olay, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Telgrafhane sokak girişinde yaşandı. Henüz sebebi bilinmeyen iki grup sokak içerisinde önce sözlü tartıştı, tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri belinden çıkardığı tabanca ile rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucunda grup içerisinde bulunan iki kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden grupları biber gazı kullanarak dağıtırken, yaralı 2 kişi ise olay yerine yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karışan 2 kişiyi olayda kullandıkları silahla birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına alırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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