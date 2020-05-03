Diyarbakır'da kısıtlamasının son gününde de sessizlik hakim

Diyarbakır'da kısıtlamasının son gününde de sessizlik hakimDİYARBAKIR'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de cadde ve sokaklar sessizliğini korudu.