Diyarbakır'da kısıtlamanın son gününde de sessizlik hakim oldu
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Diyarbakır'da kısıtlamanın son gününde de sessizlik hakim oldu

DİYARBAKIR'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de meydan, cadde ve sokaklar sessizliğini korudu.

Diyarbakır'da kısıtlamanın son gününde de sessizlik hakim oldu
26.05.2020 11:11 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:15

DİYARBAKIR'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de meydan, cadde ve sokaklar sessizliğini korudu.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de Diyarbakır'da sessizlik hakim oldu. Kentin meydan, cadde ve sokakları yine bomboş kaldı. Cadde ve sokaklarda belediye personeli, eczacılar, fırıncılar ile basın mensupları gibi kısıtlamadan muaf olanlar dışında kimseye rastlanılmadı. Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde belediyenin temizlik görevlileri, boş meydan ve caddelerde temizlik çalışması yaparken, güvenlik görevlileri de kentin çeşitli noktalarındaki uygulamalarda izin belgesi ve kimlik kontrolü yaptı. İzin belgesi olmayanlara güvenlik güçleri tarafından idari para cezası uygulandı.FOTOGRAFLI


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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