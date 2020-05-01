Diyarbakır'da, kısıtlamanın ilk günü sessizlik

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla işlek meydan ve caddeler ile sokaklar boş kaldı.

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla işlek meydan ve caddeler ile sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 31 kent için ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Diyarbakır'da sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek meydan ve caddeleri ile sokaklar bomboş kaldı. Yollarda sadece görevi dolayısıyla dışarı çıkması gereken, az sayıdaki kişiler görüldü. Temizlik görevlileri, boş meydan ve caddelerde temizlik çalışması yaparken, DİSKİ ekipleri ise Dağkapı Meydanı, Balıkçılarbaşı semti, Melikahmet Caddesi ile Yenişehir ilçesinin bazı bölgelerinde altyapı çalışması başlattı.

Öte yandan polis ekipleri, kentin farklı noktalarında uygulama yaparak, sokağa çıkanların izin belgelerini sorguladı. İzni belgesi olmayanlara idari para cezası kesildi.

Kaynak: DHA