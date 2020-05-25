Diyarbakır'da kısıtlamanın 3'üncü gününde de sessizlik hakim İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde de Diyarbakır sessizliğini korudu.

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde de Diyarbakır sessizliğini korudu. Ramazan Bayramının ikinci günü olmasına rağmen vatandaşlar sokakları boş bıraktı.

İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadele doğrultusunda yayımladığı genelgede, 81 ilin tamamında Ramazan Bayramını da kapsayan 4 gün geçerli sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı. Bu kapsamda Ramazan Bayramının birinci gününü de olduğu gibi ikinci gününü de kapsayan kısıtlama nedeni ile Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri kısıtlama nedeniyle kent genelinde farklı noktalarda kontrol ve devriyelerini gerçekleştirirken, vatandaşların kimlik ve izin belgelerini sorguladı. Kentin işlek noktalarından Şanlıurfa karayolu, Ofis semti ve Dağkapı Meydanı gibi noktalar sessizliğe büründü.

Her Bayram çocukların seslerinin yankılandığı sokaklar ve caddeler boş kalırken, hayalet kente dönen Diyarbakır'da kısıtlamadan muaf tutulan vatandaşların sokaklarda olduğu görüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA