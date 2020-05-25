Diyarbakır'da kısıtlamanın 3'üncü günü KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde, Diyarbakır'ın cadde ve sokakları yine bomboş kaldı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde, Diyarbakır'ın cadde ve sokakları yine bomboş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde de Diyarbakır'da sessizlik hakim oldu. Kentin meydan ve caddeleri ile sokakları bomboş kalırken, dışarıda belediye personeli, eczacılar, fırıncılar ile basın mensupları gibi kısıtlamadan muaf olanlar dışında kimseye rastlanılmadı. Sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde belediyenin temizlik görevlileri, boş meydan ve caddelerde temizlik çalışması yaparken, güvenlik görevlileri de kentin çeşitli noktalarındaki uygulamalarda dışarı çıkanları sorguladı. İzin belgesi olmayanlara güvenlik güçleri tarafından idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA