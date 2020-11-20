Diyarbakır'da kısıtlamalarla birlikte denetimler de başladı
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Diyarbakır'da kısıtlamalarla birlikte denetimler de başladı

20.11.2020 22:05 | Son Güncelleme: 20.11.2020 22:09
Diyarbakır'da kısıtlamalarla birlikte denetimler de başladı

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlama getirilen iş yerlerinin saat 20.00'de kapatılmasının ardından zabıta ekipleri denetim başlattı.

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlama getirilen iş yerlerinin saat 20.00'de kapatılmasının ardından zabıta ekipleri denetim başlattı. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm illere gönderilen İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bugün itibarıyla saat 20: 00'de Diyarbakır'da kısıtlama uygulanan işletmeler kapatıldı. İşletmelerin kapatılmasının ardından Yenişehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri denetim gerçekleştirildi. Alışveriş yerleri, market, restoran, berber, kafetarya gibi iş yerlerini kontrol eden ekipler, pastane ve lokanta gibi işletmelere girerek maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarıda bulundu. Lokanta gibi işletmelere müşterilere sadece paket servisiyle hizmet vereceklerini hatırlatan ekipler, denetimleri hafta sonu boyunca sürdürecek. Lokantalara ise 'Sabah saat: 10: 00 akşam 20: 00 saatleri arasında gel al ve paket servimiz başlamıştır' afişlerinin asıldığı görüldü.Ekiplerin denetim yaptığı lokanta işletmecisi Mehmet Ali Ar, 10 gün önce koronavirüsten annesinin öldüğünü ve bu acıyı yaşayanlara başsağlığı dileyerek,"Koronavirüs salgın bir hastalık. Bunu atlatmak için sabırlı olmalıyız. Sağduyulu ve dikkatli olmamız gerekir" dedi.


Diyarbakır'da kısıtlamalarla birlikte denetimler de başladı
Diyarbakır'da kısıtlamalarla birlikte denetimler de başladı
Diyarbakır'da kısıtlamalarla birlikte denetimler de başladı
Diyarbakır'da kısıtlamalarla birlikte denetimler de başladı
Diyarbakır'da kısıtlamalarla birlikte denetimler de başladı
Diyarbakır'da kısıtlamalarla birlikte denetimler de başladı
Diyarbakır'da kısıtlamalarla birlikte denetimler de başladı
Diyarbakır'da kısıtlamalarla birlikte denetimler de başladı
Diyarbakır'da kısıtlamalarla birlikte denetimler de başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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