Kapalı kahvehanede birbirlerine kurşun yağdılar: 1 yaralı
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Kapalı kahvehanede birbirlerine kurşun yağdılar: 1 yaralı

12.12.2020 22:52 | Son Güncelleme: 12.12.2020 23:00

Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı olan kıraathanede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı olan kıraathanede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. İşyerine çok sayıda kovan isabet etti.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde bulunan Şehitlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kapalı olan bir kıraathane, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada Ş.B. (21) isimli şahıs yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Ş.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı. Güvenlik şeridi çekilen cadde de çok sayıda merminin iş yerine isabet edildiği tespit edildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak geniş çaplı araştırma başlattı.

(İHA)

Kapalı kahvehanede birbirlerine kurşun yağdılar: 1 yaralı
Kapalı kahvehanede birbirlerine kurşun yağdılar: 1 yaralı
Kapalı kahvehanede birbirlerine kurşun yağdılar: 1 yaralı
Kapalı kahvehanede birbirlerine kurşun yağdılar: 1 yaralı
Kapalı kahvehanede birbirlerine kurşun yağdılar: 1 yaralı
Kapalı kahvehanede birbirlerine kurşun yağdılar: 1 yaralı
Kapalı kahvehanede birbirlerine kurşun yağdılar: 1 yaralı
Kapalı kahvehanede birbirlerine kurşun yağdılar: 1 yaralı
Kapalı kahvehanede birbirlerine kurşun yağdılar: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ

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