Diyarbakır'da kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı
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Diyarbakır'da kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı

20.12.2020 13:04 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:31

Diyarbakır'da kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da cuma akşam saat 21.00 itibariyle başlayan 56 saatlik kısıtlama ikinci gününde de sürüyor.

Diyarbakır'da kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı

DİYARBAKIR - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da cuma akşam saat 21.00 itibariyle başlayan 56 saatlik kısıtlama ikinci gününde de sürüyor. Sokak ve caddelerin boş olduğu kentte polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde pazartesi saat 05.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması cuma akşam 21.00'da başladı. 56 saat sürecek kısıtlamada cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterirken, kentte cadde ve sokakların boş olduğu görüldü.

Kısıtlamanın 2'nci gününde de Diyarbakır'da sokaklar boş kalırken gün boyu güvenlik güçleri uygulamaya devam edip, tedbirlere uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

Diyarbakır'da kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı
Diyarbakır'da kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı
Diyarbakır'da kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı
Diyarbakır'da kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı
Diyarbakır'da kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

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