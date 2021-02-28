Diyarbakır'da kısıtlama unutuldu; maske ve mesafe kuralına uyulmadı
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Diyarbakır'da kısıtlama unutuldu; maske ve mesafe kuralına uyulmadı

28.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 28.02.2021 15:53
Diyarbakır'da kısıtlama unutuldu; maske ve mesafe kuralına uyulmadı

DİYARBAKIR'da hava sıcaklığı 16 dereceye ulaşınca hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen parklarda insan yoğunluğu oluştu.

DİYARBAKIR'da hava sıcaklığı 16 dereceye ulaşınca hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen parklarda insan yoğunluğu oluştu. Kısıtlamayı ihlalin yanı sıra bazı kişilerin maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, Diyarbakır'da güneş ve sıcak havayla birlikte parklarda ve ara sokaklarda insan yoğunluğu oluştu. Kimi çocuklarını alıp parklarda otururken, kimi de arkadaşları ile banklarda ve çimlerde oturarak sohbet etti. Çocuklar da boş buldukları alanlarda futbol oynadı. Bazı kişilerin sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü. 

Güvenlik güçleri, kentin değişik noktalarında denetimlerini sürdürürken, kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uyguladı.

Diyarbakır'da kısıtlama unutuldu; maske ve mesafe kuralına uyulmadı
Diyarbakır'da kısıtlama unutuldu; maske ve mesafe kuralına uyulmadı
Diyarbakır'da kısıtlama unutuldu; maske ve mesafe kuralına uyulmadı
Diyarbakır'da kısıtlama unutuldu; maske ve mesafe kuralına uyulmadı
Diyarbakır'da kısıtlama unutuldu; maske ve mesafe kuralına uyulmadı
Diyarbakır'da kısıtlama unutuldu; maske ve mesafe kuralına uyulmadı
Diyarbakır'da kısıtlama unutuldu; maske ve mesafe kuralına uyulmadı
Diyarbakır'da kısıtlama unutuldu; maske ve mesafe kuralına uyulmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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