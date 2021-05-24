Diyarbakır'da kısıtlama sonrası yoğunluk başladı
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Diyarbakır'da kısıtlama sonrası yoğunluk başladı

İhlas Haber Ajansı / Mert Günaydın - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da kısıtlama sonrası yoğunluk başladı Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Diyarbakır'da yoğunluk başladı.

Diyarbakır'da kısıtlama sonrası yoğunluk başladı

DİYARBAKIR - Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Diyarbakır'da yoğunluk başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mayıs Cuma günü saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Diyarbakır'da cadde ve sokaklarda yoğunluk başladı. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar trafiği, alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar da sokakları doldurdu. Güvenlik güçlerinin kent genelindeki denetimleri devam ederken vatandaşlara, sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda da uyarılar yapıldı.

Korona virüs mücadele kapsamında 17 Mayıs - 1 Haziran tarihlerini kapsayan 2 haftalık kademeli normalleşme süreci 1 Hazirandan sonra sona erecek. Yeni normalleşme sürecine 1 Hazirandan sonra başlanacak.

Diyarbakır'da kısıtlama sonrası yoğunluk başladı
Diyarbakır'da kısıtlama sonrası yoğunluk başladı
Diyarbakır'da kısıtlama sonrası yoğunluk başladı
Diyarbakır'da kısıtlama sonrası yoğunluk başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Günaydın

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Diyarbakır'da kısıtlama sonrası yoğunluk başladı - Haberler
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