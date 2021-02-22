Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası park ve caddelerde yoğunluk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası park ve caddelerde yoğunluk

22.02.2021 13:55 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:13
Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası park ve caddelerde yoğunluk

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından güneşli havanın da etkisiyle park ve caddeler kalabalıklaştı.

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından güneşli havanın da etkisiyle park ve caddeler kalabalıklaştı. Maske ve sosyal mesafeye ise dikkat edilmediği gözlendi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde cuma günü saat 21.00'de başlayan ve bugün saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Diyarbakır'da güneşli havanın da etkisiyle park ve caddeler kalabalıklaştı. Yoğunluğun oluştuğu Sur ilçesinde kimi alışveriş mekanlarını doldururken kimi de Ulu Camii önündeki meydanda bulunan banklarda oturarak, çay içip, yanındakilerle sohbet etti. Bazıları da çocuğunu alıp parka giderken, yoğunluğun oluştuğu bölgelerde maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmediği gözlendi. Güvenlik güçleri ise maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunarak, denetimlerini sürdürdü. 

Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası park ve caddelerde yoğunluk
Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası park ve caddelerde yoğunluk
Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası park ve caddelerde yoğunluk
Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası park ve caddelerde yoğunluk
Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası park ve caddelerde yoğunluk
Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası park ve caddelerde yoğunluk
Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası park ve caddelerde yoğunluk
Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası park ve caddelerde yoğunluk
Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası park ve caddelerde yoğunluk
Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası park ve caddelerde yoğunluk
Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası park ve caddelerde yoğunluk
Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası park ve caddelerde yoğunluk
Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası park ve caddelerde yoğunluk
Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası park ve caddelerde yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Meghan Markle Meltem Miraloğlu
Spor Erol Bulut Arda Turan Ünal Karaman Aykut Kocaman Osman Özköylü
Tüm Haberler Pkk İran Göztepe Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da, kısıtlama sonrası park ve caddelerde yoğunluk - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 14:24:41. #1.14#
title