Diyarbakır'da kısıtlama sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk
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Diyarbakır'da kısıtlama sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk

Diyarbakır'da kısıtlama sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk
Demirören Haber Ajansı / Emrah KIZIL - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu.

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DİYARBAKIR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerde vaka sayısı artan iller arasında yer alan kentin birçok noktasında sosyal mesafeye ve maske kuralına uyulmadığı gözlendi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ramazan ayı nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde cuma günü saat 19.00'da başlayan ve bugün saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlaması sonrası, Diyarbakır'da cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu oluştu. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerde her 100 bin kişide 117,36 kişiyle 'sarı' kategoriden 'kırmızı' kategoriye geçen Diyarbakır'da, alışveriş mekanlarının olduğu bölgelerde sosyal mesafeye dikkat edilmediği, maske takanların da maskelerini çene altına indirdikleri görüldü.  Güvenlik güçleri yoğunluğun yaşandığı yerlerde, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunarak, denetimlerini sürdürüyor.


Diyarbakır'da kısıtlama sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk
Diyarbakır'da kısıtlama sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk
Diyarbakır'da kısıtlama sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk
Diyarbakır'da kısıtlama sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk
Diyarbakır'da kısıtlama sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk
Diyarbakır'da kısıtlama sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk
Diyarbakır'da kısıtlama sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk
Diyarbakır'da kısıtlama sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah KIZIL

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