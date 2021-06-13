Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği

Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği Diyarbakır'da korona virüsle mücadelede uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile cadde ve sokaklar boş kaldı.

Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da korona virüsle mücadelede uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge ile cumartesi saat 22.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile Diyarbakır hayalet kente dönüştü. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi başta olmak üzere birçok noktada sessizlik hakim oldu. Caddelerin boş kaldığı kentte görevliler ve izinli olanların haricinde alışveriş ihtiyacını karşılamak isteyenler yürüme mesafesinde marketlere gitti. Polis ekipleri ise kentin farklı noktalarında uygulamalarını sürdürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak