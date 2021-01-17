Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği
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Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği

17.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:25
Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği

DİYARBAKIR'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

DİYARBAKIR'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, yurt genelinde cuma günü 21.00'de başlayan ve pazartesi günü 05.00'e kadar sürecek olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Diyarbakır'ın cadde ve sokakları boş kaldı. Kentin farklı noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, Yenişehir, Kayapınar, Sur ve Bağlar ilçelerinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, durdurdukları araçlarda, sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup, olmadığını kontrol etti. Kent genelinde kısıtlamaya uyulduğu gözlendi.


Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği
Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği
Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği
Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği
Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği
Diyarbakır'da kısıtlama sessizliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat ÖZDEMİR

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