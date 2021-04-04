Diyarbakır'da kısıtlama saatinde mahalle düğünü kamerada
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Diyarbakır'da kısıtlama saatinde mahalle düğünü kamerada

Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da kısıtlama saatinde mahalle düğünü kamerada

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinin kırsal Altınkum Mahallesi'nde kısıtlama saatinde yapılan düğünde onlarca kişinin kol kola halay çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinin kırsal Altınkum Mahallesi'nde kısıtlama saatinde yapılan düğünde onlarca kişinin kol kola halay çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Koronavirüs vaka sayısında artış yaşanan Diyarbakır'da, ilkbaharın gelmesiyle mahalle düğünleri de yapılmaya başlandı. Silvan ilçesine bağlı kırsal Altınkum Mahallesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde yapılan düğünde bir araya gelen onlarca kişi, maskesiz ve sosyal mesafesiz halay çekti. Sosyal mesafe ve tedbirlerin uygulanmadığı düğünde çekilen halay, davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Diyarbakır'da kısıtlama saatinde mahalle düğünü kamerada
Diyarbakır'da kısıtlama saatinde mahalle düğünü kamerada
Diyarbakır'da kısıtlama saatinde mahalle düğünü kamerada
Diyarbakır'da kısıtlama saatinde mahalle düğünü kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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