Diyarbakır'da kısıtlama kalktı gençler sokaklara akın etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır'da kısıtlama kalktı gençler sokaklara akın etti

Diyarbakır'da kısıtlama kalktı gençler sokaklara akın etti Diyarbakır'da İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15 ile 20 yaş arası gençler, uzun süre sonra 4 saatliğine dışarı çıkıp güneşli havanın tadını çıkardı.

Diyarbakır'da kısıtlama kalktı gençler sokaklara akın etti
15.05.2020 20:19 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:19

Diyarbakır'da kısıtlama kalktı gençler sokaklara akın etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15 ile 20 yaş arası gençler, uzun süre sonra 4 saatliğine dışarı çıkıp güneşli havanın tadını çıkardı.

İçişleri Bakanlığınca 4 Nisanda yayımlanan genelgeyle korona virüs salgını tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındaki vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Normalleşme süreci kapsamında, İçişleri Bakanlığının yayımladığı yeni genelge ile 13 Mayısta 0- 14 yaş grubundakilere izin verilmesinin ardından bugün de 15 ile 20 yaş arası gençler, 42 gün sonra 4 saat için sokağa çıktı. Saatler 11.00'ı göstermesiyle Diyarbakır'da gençler, uzun süre sonra sokağa çıkmanın heyecanını yaşadı. 4 saat dışarı çıkma izniyle gençler, maske takıp, sosyal mesafe kuralına dikkat ederek arkadaşlarıyla bir araya gelip parklarda oturdu, yürüyüş yapıp hasret giderdi.

Sokağa çıkan gençlerden Dilagül İpek, 60 gündür evde olduğunu, psikolojik olarak kendilerini artık kötü hissettiklerini ifade etti. Uzun süredir dışarı çıkmadıklarını kaydeden İpek, "Arkadaşlarımızı, ailemizi, büyüklerimizi kimseyi göremiyoruz. Yani 4 saatliğine de olsa en azında sosyal mesafeyi koruyarak arkadaşlarımızı, yakınlarımızı görmek bizi çok mutlu etti. Daha çok ders çalışmayla geçiyor zamanımız çünkü sınava hazırlanıyorum. Salgın, beni çok kötü etkiledi. Çünkü benim annemde hastanede çalışıyor. Açıkçası onun için çok tedirgin oluyordum" dedi.

Polis ekipleri de kent genelinde 15 ile 20 yaş arası gençlerin sokağa çıkmasının ardından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulama başlattı. Gençlerin sokağa çıkma izni saat 15.00'da sona erecek.

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Gözaltına alınan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Haber
Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim Haber
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 23'e yükseldi Haber
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 23'e yükseldi
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Haber
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı Haber
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek Haber
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim
Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim
Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz
Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar...
Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı
Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı
Uyarıları dinlemeyen vatandaşlar Bağdat Caddesi'ne akın etti
Uyarıları dinlemeyen vatandaşlar Bağdat Caddesi'ne akın etti
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
İstanbul'da görüntü değişmedi: Bu kez Sancaktepe'de sosyal mesafe hiçe sayıldı
İstanbul'da görüntü değişmedi: Bu kez Sancaktepe'de sosyal mesafe hiçe sayıldı
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camiler 12 Haziran'da yeniden ibadete açılacak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camiler 12 Haziran'da yeniden ibadete açılacak
Seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, markete girdi! Kaza anı kamerada
Seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, markete girdi! Kaza anı kamerada
Ordu'da husumetli akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Ordu'da husumetli akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
19 kişinin hayatını kaybettiği Ordu'da uyarılar devam ederken, Çatalpınar ilçesinde hiç pozitif vaka çıkmadı
19 kişinin hayatını kaybettiği Ordu'da uyarılar devam ederken, Çatalpınar ilçesinde hiç pozitif vaka çıkmadı
'Çarşaflı' karantina firarında başarısız olan vatandaşın testi negatif çıktı
'Çarşaflı' karantina firarında başarısız olan vatandaşın testi negatif çıktı
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Bu hafta tüm yurtta etkili olacak 'çöl tozları' için uzmanlardan uyarı: Korona ile benzer belirtiler gösteriyor
Bu hafta tüm yurtta etkili olacak "çöl tozları" için uzmanlardan uyarı: Korona ile benzer belirtiler gösteriyor
4 saatlik izinle sokağa çıkan 15-20 yaş grubu gençler İstiklal caddesinde yoğunluk oluşturdu
4 saatlik izinle sokağa çıkan 15-20 yaş grubu gençler İstiklal caddesinde yoğunluk oluşturdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Hatice Çarpar Hülya Koçyiğit Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Metin Oktay Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Aydın Karar Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da kısıtlama kalktı gençler sokaklara akın etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 02:32:51. #1.15#
title