Diyarbakır'da kimsesiz ve barınma imkanı olmayan 144 kişi otelde ağırlandı

Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlaması süresince kimsesiz ve barınma imkanı olmayan vatandaşlara destek sunuldu.

Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlaması süresince kimsesiz ve barınma imkanı olmayan vatandaşlara destek sunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla Zabıta Daire Başkanlığınca 144 kişi otellerde ağırlandı.

Barınma hizmetinin yanı sıra bu kişilerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını gideren ekipler, sağlık sorunları olan vatandaşların tedavisi için de çalışma yürüttü.

Kentte alt ve üst yapı çalışmaları

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalarını sürdürdü.

Belediye ekipleri, alt yapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde asfaltlama işlemlerini sürdürürken, refüj ve kavşaklar başta olmak üzere peyzaj düzenlemelerine de devam ediyor.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığınca sıcak asfalt serme, kazı-dolgu, duvar yapımı, kaldırım döşeme, yağmur suyu ızgara yapımı ve kavşak düzenleme çalışmaları yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk