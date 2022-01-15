DİYARBAKIR'DA, KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN 7 KİŞİ YAKALANDI - Haberler
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DİYARBAKIR'DA, KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN 7 KİŞİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da polisin düzenlediği operasyonla, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

DİYARBAKIR'da polisin düzenlediği operasyonla, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce kurulan özel ekip tarafından, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma yapıldı. 13 Ocak'ta özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla uyuşturucu, kasten adam öldürme, hırsızlık, cinsel saldırı ve silahlı yağma suçlarından hapis cezasıyla aranan 7 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DİYARBAKIR'DA, KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN 7 KİŞİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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DİYARBAKIR'da polisin düzenlediği operasyonla, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

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