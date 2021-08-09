Diyarbakır'da Kent Ormanı girişindeki yangına 3 gözaltı
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Diyarbakır'da Kent Ormanı girişindeki yangına 3 gözaltı

Diyarbakır'da Kent Ormanı girişindeki yangına 3 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da Kent Ormanı girişindeki otları yakan 4 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da Kent Ormanı girişindeki otları yakan 4 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kaçan diğer şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Yangın, Sur ilçesinde bulunan Kent Ormanı yolu girişindeki köprü altında akşam saatlerinde meydana geldi. Köprünün altındaki otların yandığını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Silvan yolu kenarındaki yangın nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri 4 araçla yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Ormanlık alana yakın meydana gelen olayda, polis ekiplerinin çalışması sonucu yangını çıkardığı ileri sürülen 4 şüpheliden 3'ü yakalanarak gözaltına alındı. Yangında 2 dönümlük alan yanarken, polis kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

 


Diyarbakır'da Kent Ormanı girişindeki yangına 3 gözaltı
Diyarbakır'da Kent Ormanı girişindeki yangına 3 gözaltı
Diyarbakır'da Kent Ormanı girişindeki yangına 3 gözaltı
Diyarbakır'da Kent Ormanı girişindeki yangına 3 gözaltı
Diyarbakır'da Kent Ormanı girişindeki yangına 3 gözaltı
Diyarbakır'da Kent Ormanı girişindeki yangına 3 gözaltı
Diyarbakır'da Kent Ormanı girişindeki yangına 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl

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