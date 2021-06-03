Diyarbakır'da kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi için protokol imzalandı

Diyarbakır'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Veteriner Hekimler Odası işbirliğiyle kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilerek, kayıt altına alınmasına ilişkin protokol imzalandı.

Diyarbakır'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Veteriner Hekimler Odası işbirliğiyle kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilerek, kayıt altına alınmasına ilişkin protokol imzalandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelik kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) arasında imzalanan protokol gereği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüyle ile Diyarbakır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası arasında 1 Haziran'da "Diyarbakır'da Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilerek Kayıt Altına Alınması Yetkisinin Devrine İlişkin Protokol" imzalandığı bildirildi.

Protokol kapsamında, Diyarbakır'da sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilerek kayıt altına alınması faaliyetlerinin İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerinde faaliyet gösteren veteriner klinikleri tarafından yürütüleceği ifade edilen açıklamada, yönetmelik kapsamında, 1 Ocak'tan itibaren sahipli köpeklerin kimliklendirilmesinin zorunlu olduğu, bu yılın sonuna kadar her yaştan sahipli köpeklere mikroçip uygulanacağı ve yönetmelikte belirtilen tanımlama süresine bakılmaksızın ev hayvanı pasaportu düzenlenerek Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından devreye alınan Ev Hayvanı Kayıt Sistemine (PETVET) kayıt edileceği kaydedildi.

Açıklamada, yönetmelikte 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren de sahipli kedi ve gelinciklerin kimliklendirilerek kayıt altına alınmasının zorunlu olduğu, bu süre beklenmeden sahipli köpeklerle kedi ve gelinciklerin de kimliklendirilmesi çalışmalarına başlanılacağı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Kedi ve köpeklerin kimliklendirilerek kayıt altına alınmasıyla birlikte kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm aşılar kayıt altına alınabilecek, hareket geçmişleri kontrol edilebilecek ve sokağa terkedilmiş kayıtlı kedi ve köpeklerin kime ait olduğu deri altına uygulanmış olan mikroçip okutularak tespit edilebilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya