Diyarbakır'da kaza: 2 öğrenci hayatını kaybetti
Haberler » 3. Sayfa » Diyarbakır'da kaza: 2 öğrenci hayatını kaybetti - Haberler

Diyarbakır'da kaza: 2 öğrenci hayatını kaybetti

Diyarbakır'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, bir sitenin duvarına çarptı.

27.12.2019 13:19 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:26
Diyarbakır'da kaza: 2 öğrenci hayatını kaybetti

'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, bir sitenin duvarına çarptı. Kazada 2 ortaokul öğrencisi öldü, 1 öğrenci de ağır yaralandı.


Olay, 2 gün önce ilçesi Mezopotamya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 AK 097 plakalı otomobil, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin duvarına çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Yaralılardan Baran Yakıştıran (14) ve İbrahim Çelikbilek (15), hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Mehdi Zan'ın (13) tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler