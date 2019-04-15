Diyarbakır'da Kayyum Atanmamış Tek Belediyenin Başkanını Ysk Belirledi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 31 Mart seçimlerinde oyların yüzde 71'ini aldıktan sonra KHK'lı olduğu gerekçesiyle mazbatası verilmeyen HDP adayı Zeyyat Ceylan Euronews'e konuştu.

Ceylan HDP'nin seçim sonuçlarına ilişkin hiçbir il ve ilçedeki itirazının kabul edilmediğini belirterek yapılanların "hukukla adaletle vicdanla insan hak ve hukukuyla alakalı bir tarafı olmadığını" söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), haklarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile daha önce işlem yapılmış olup 31 Mart seçimlerinde başkan seçilenlere mazbatalarını vermeme kararı aldı. Bu karara göre belediye başkanı seçilen KHK'lı adayların yerine en çok oy alan ikinci adaylara mazbata verilecek.

Bu adaylardan biri de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde oyların yüzde 71'ini alarak birinci olan Zeyyat Ceylan. YSK, Ceylan yerine mazbatayı 42 bin 117 oy alarak ikinci olan AK Parti adayı Hüseyin Beyoğlu'na vereceğini açıklamıştı. 116,369 bin oy alan ve AK Parti adayı Beyoğlu'na yaklaşık 76 bin oy fark atan Zeyyat Ceylan öğretmenlik görevinden KHK ile ihraç edilen adaylardan biri.

Zeyyat Ceylan iktidarda olan Ak Parti'ye ait itirazların yüzde 85'inin kabul edildiğini, bunun yanında KHK'lılara yönelik seçme ve seçilme hakkıyla ilgili herhangi bir kararın, kanun maddesinin ya da kanun hükmündeki kararname olmadığını dile getirerek "Bu süreç hukuku bir süreç değildir siyasal iktidarın baskısı altında gerçekleşen ve aynı zamanda YSK'nın da büyük bir hak ihlaline hukuk ihlaline imza attığı bir süreç olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Bu süreçte AK Parti hariç CHP ve MHP'nin bazı itirazlarının kabul edildiğini ifade eden Ceylan, adaylıkla ilgili başvuru süreçlerinde YSK'nın hiçbir engeliyle karşılaşmadıklarını ancak son anda bir pürüz çıkarıldığını söyledi. Ceylan "Partimizle birlikte isimlerimizi Yüksek Seçim Kuruluna verdik. Bu tarih yanılmıyorsam 1 Şubat YSK’nın bizi araştırması bizi incelemesi konu hakkında bilgi edinmesi 12, 13 gibi bir günlük süresi vardı. Bu süre içerisinde bizi veto edebilirdi. Seçime girdik ve yüzde 71 oy oranı aldık. Seçimden sonra 3 gün geçti sorun yok ancak dördüncü gün Doğan şehrindeki bir muhtarı bahane ederek pürüz çıkardılar." diye konuştu.

"Bu da kayyumun başka bir şekli"

400 bin nüfuslu Diyarbakır Bağlar'da 235 bini aşkın seçmen bulunuyor. Sokaktaki seçmenlerin çoğu da YSK'nın bu kararına oldukça tepkili. Bağlar'da yaşayan Emel Örnek "Yüzde 71 oy almış bir başkana mazbata vermemek, iradesini sandığa yansıtmış bir halkı yok saymaktır. Başkan adayımız yüzde 71 gibi yüksek bir oyla Bağlar Belediyesini güçlü bir irade ile kazandı. Ama ne yazık ki şuan haksızlıkla, zulümle, belediyelerimiz elimizden alınıyor. Bu da bir nevi kayyumun başka bir şeklidir." diyor.

Bir başka Bağlar sakini Muharrem Oral, YSK'nın adaylarla alakalı partileri önceden uyarması gerektiğini belirterek, "Mazbata niye verilmiyor? YSK bunu önceden düşünebilirdi, önceden niye engellememiş? Kazandıktan sonra niye alıyor? Bunu önceden yapması gerekirken neden şimdi yapıyor? Eğer Türkiye'de kanun, nizam varsa YSK bunu önceden engelleyebilirdi. Şimdi kazanmış diye niye, ne hakla engelliyor? KHK'lı nice insan atıldı ama sonra görevine iade edildi, ne var bunda. Hak neyse odur. Eğer Türkiye'de hak, hukuk varsa işlesin." ifadelerini kullanıyor.

Doğu ve güney doğudaki illerden Erzurum'un Tekman, Diyarbakır'ın Bağlar ve Lice, Van'ın Tuşba, Edremit ve Çaldıran ile Kars'ın Dağpınar beldesinde de HDP'li kazanan adaylara KHK'lı oldukları gerekesiyle mazbataları verilmemişti. Euronews.com'da Görüntüle