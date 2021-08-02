Diyarbakır'da kayıp Kerim, sulama kanalında ölü bulundu
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Diyarbakır'da kayıp Kerim, sulama kanalında ölü bulundu

Diyarbakır'da kayıp Kerim, sulama kanalında ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, önceki gün oyun oynamak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Kerim Yoldaş'ın (9), sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

DİYARBAKIR'da, önceki gün oyun oynamak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Kerim Yoldaş'ın (9), sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Yenişehir'in Yolaltı Mahallesi'nde, önceki gün oyun oynamak için çıktığı evine dönmeyen ilkokul öğrencisi Kerim Yoldaş'tan ailesi, bir daha haber alamadı. Bunun üzerine aile, emniyete giderek, kayıp başvurusunda bulununca bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Aramalar devam ederken, mahalledeki sulama kanalı çevresinde oyun oynayan çocuklar, suda hareketsiz birini görünce polise söyledi. Hemen harekete geçen ekipler, sulama kanalından çıkardıkları cansız bedenin, Yoldaş'a ait olduğunu belirledi. Kerim Yoldaş'ın cesedi, otopsi yapmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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