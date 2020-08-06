Diyarbakır'da kaybolan Miraç'ı arama çalışmaları 7'nci gününde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır'da kaybolan Miraç'ı arama çalışmaları 7'nci gününde

Diyarbakır'da kaybolan Miraç'ı arama çalışmaları 7'nci gününde Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bayram misafirliğine geldikleri evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları 7'ncı gününde devam ediyor.

06.08.2020 11:34 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:40

Diyarbakır'da kaybolan Miraç'ı arama çalışmaları 7'nci gününde

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bayram misafirliğine geldikleri evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları 7'ncı gününde devam ediyor.

Kurban Bayramının 1'inci gününde ailesi ile Dicle ilçesine bağlı Kelekçi köyüne bayram ziyaretine giden 4 yaşındaki Miraç Çiçek, evlerinin önünde oyun oynadığı esnada bir anda ortadan kaybolmuştu. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, güvenlik korucuları, AFAD, UMKE, özel arama ekipleri, gönüllü arama ekipleri ile su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaybolduğu ilk günden beri ekipler dağ taş demeden küçük Miraç'ı bulmak için çalışma başlattı. Arama çalışmalarının 7'nci gününde de ekipler dağ taş demeden Miraç'tan bir iz bulmaya koyuldu.

"Çocuklarım kardeşlerini soruyor, cevap veremiyorum"

7 gündür haber alınamayan Miraç'ın annesi Firdevs Çiçek, 7 gündür oğlundan haber alamadığını ve yüzünü göremediğini kaydetti. Anne Çiçek, "Bütün yetkililere sesleniyorum Allah rızası için bana oğlumu getirsinler. Ben 6 saat bile oğlumdan ayrı kalamazken 7 gün oldu onu bulamadılar, hiçbir yerde onu görmemişler. Ne gören var ne duyan var. Her yere baktılar, jandarma dahil herkes seferber olmuş Allah hepsinden razı olsun. Allah için Miracı bulup bana getirsinler. Ben Mirac'ımı istiyorum başka bir şey istemiyorum. Tüm bakanlarımızdan, cumhurbaşkanımızdan ricamdır Allah için bana oğlumu getirsinler. Kaç gündür çocuklarım 'anne Miraç nerede' diye soruyorlar cevap veremiyorum. Oğlum gelecek diyorum ama hiçbir yerde yok benim oğlum. Şüphelendiğim, bu şahıs diyebileceğim biri yok. Kimseyi örnek gösteremiyorum. Bilsem, kim olursa olsun hiçbir şekilde saklamam. Benim burada ciğerim yanıyor, 7 gündür yavrum yok. Aç mıdır susuz mudur, bir yerde midir bilmiyorum. Benim içim yanıyor bir şey olsa saklar mıyım? Oğlum yanıma geliyor 'anne Miraç ne zaman gelecek' diyor bir şey söyleyemiyorum" dedi.

Kelekçi köyü muhtarı Zülküf Bayın ise arama çalışmalarının ilk günkü gibi devam ettiğini söyledi. Bayın, "Şu anda jandarma, su altı ekipleri, AFAD ekipleri ve vatandaşlarımızın hepsi el birliğiyle arıyor. Taşın altı, nehir, dağ olmak üzere çalışmalar devam ediyor. Henüz bir iz bulunmadı. İnşallah ümitliyiz. Köyün içi, dışı, ahırlar, bağ, bahçe her tarafı jandarma ile birlikte aramışız. İnşallah ümitliyiz bulmaya çalışıyoruz. Ailesi de hayırlı bir haber bekliyor. Çalışmalar devam ediyor akşam da buraya gelmiyorlar, çocuk sesi duyma ihtimali ile dağda kalıyorlar" diye konuştu.

Diyarbakır'da kaybolan Miraç'ı arama çalışmaları 7'nci gününde

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin? Politika
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı 3. Sayfa
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş Ekonomi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket...
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi Güncel
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey Politika
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı Ekonomi
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Bursa'da 10 günde 11 araç çalan hırsızlar, ekiplerden kaçmak için uçurumdan atladı ama sonunda yakayı ele verdi
Bursa'da 10 günde 11 araç çalan hırsızlar, ekiplerden kaçmak için uçurumdan atladı ama sonunda yakayı ele verdi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Napoli maçını yönetecek.
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Napoli maçını yönetecek.
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı
Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Roma, 591 milyon euro karşılığında Dan Friedkin'e satıldı
Roma, 591 milyon euro karşılığında Dan Friedkin'e satıldı
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
Katledilen Pınar'ın babası Sıddık Gültekin konuştu: Kızımın katili yalnız değil
Katledilen Pınar'ın babası Sıddık Gültekin konuştu: Kızımın katili yalnız değil
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Murat Övüç, küfür ettiği Yeşim Salkım'dan özür diledi
Murat Övüç, küfür ettiği Yeşim Salkım'dan özür diledi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle tamamen dolu hastanemiz yoktur
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle tamamen dolu hastanemiz yoktur
Altın 468 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Altın 468 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Fabrice N'Sakala, Beşiktaş'a transfer olduğunu Instagram hesabından duyurdu
Fabrice N'Sakala, Beşiktaş'a transfer olduğunu Instagram hesabından duyurdu
Çin'de koronavirüsün ardından 'Bunya virüs' alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi
Çin'de koronavirüsün ardından "Bunya virüs" alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi
Bursalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'yi satarak ihtiyaç sahibi aileler ve sokak hayvanları için harcayacak
Bursalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'yi satarak ihtiyaç sahibi aileler ve sokak hayvanları için harcayacak
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Mehmet Han Murat Kurum Meral Akşener Bekir Pakdemirli
Magazin Beyonce Gupse Özay Sezen Aksu Coşkun Sabah
Spor Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Instagram
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da kaybolan Miraç'ı arama çalışmaları 7'nci gününde - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 11:42:40. #1.14#
title