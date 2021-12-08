Diyarbakır'da kaybolan kadının, cinayet delillerini kararttığı iddiasıyla arandığı belirlendi

BİSMİL, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kaybolan kadının, Bismil ilçesinde arazide bulunan erkek cesedi ile ilgili yürütülen soruşturmada cinayet delillerini kararttığı iddiasıyla arandığı tespit edildi.

Bismil'de 5 Kasım'da, İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı Tatlıçayır Mahallesi Demirhan mezrasında 24 Ekim'de kaybolan M.B.K'nin (29) cesedinin bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kentte bir süredir kendisinden haber alınamadığı belirtilen 22 yaşındaki Kübra Ekin'in, 7 zanlının tutuklandığı cinayete ilişkin, delilleri kararttığı iddiasıyla arandığı kaydedildi.

Tutuklanan bir şüpheli ile yurt dışına çıkmak için başvuru yaptığı tespit edilen ancak pasaport alamadığı öğrenilen Ekin'in bulunması için güvenlik güçlerinin çalışması sürüyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, M.B.K'nin cesedinin arazide bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 zanlı tutuklanmış, soruşturma kapsamında 2 zanlıdan birinin 25 Ekim'de yurt dışına çıktığı, diğerinin de 15 Kasım'da silahla öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri

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