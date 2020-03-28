Diyarbakır'da kaybolan genç kız bulundu
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Diyarbakır, 3. Sayfa

Diyarbakır'da kaybolan genç kız bulundu

Diyarbakır'da 9 gün önce alışveriş yapacağını söyleyerek evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 18 yaşındaki Ayşegül Dilan Kızoğlu'nun bulunduğu bildirildi.

28.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:52
Diyarbakır'da kaybolan genç kız bulundu

Diyarbakır'da 9 gün önce alışveriş yapacağını söyleyerek evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 18 yaşındaki Ayşegül Dilan Kızoğlu'nun bulunduğu bildirildi.

Diyarbakır'da annesinin intihar etmesi sonucu 1 yaşındayken anneannesi tarafından bakılarak okutulan Ayşegül Dilan Kızoğlu, iddiaya göre 19 Mart'ta alışveriş yapmak için anneannesinde para alarak sabah saatlerinde evden ayrıldı. Kızoğlu, eve dönmeyince aile durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Kızoğlu, 9 gün sonra polis ekiplerine ulaşarak iyi olduğunu, evlendiğini ve ailesi ile görüşmek istemediğini iletti. Polis ekipleri de kızın yakınlara haber vererek Ayşegül'ün sağ olduğunu ve evlendiğini kaydetti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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