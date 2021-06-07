Diyarbakır'da kaybolan epilepsi hastası, drone destekli arama sonucu bulundu
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Diyarbakır'da kaybolan epilepsi hastası, drone destekli arama sonucu bulundu

Diyarbakır'da kaybolan epilepsi hastası, drone destekli arama sonucu bulundu
Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kaybolan 18 yaşındaki epilepsi hastası Remzi Özavcı, drone destekli 24 saatlik arama çalışmasıyla bulundu.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kaybolan 18 yaşındaki epilepsi hastası Remzi Özavcı, drone destekli 24 saatlik arama çalışmasıyla bulundu.

İlçeye bağlı Aydınlık köyünde yaşayan Özavcı, dün öğlen saatlerinde köyün çevresinde gezintiye çıktı. Köyden uzaklaşan Özavcı, bir süre sonra sara nöbeti geçirdi.

Özavcı'nın eve dönmemesi üzerine çevrede arama yapan ailesi ve köylüler, sonuç alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

İlçe Kaymakamı Tuncay Kaldırım'ın koordinesinde bölgede jandarma, AFAD ve sivil toplum kuruluşları görevlilerince drone destekli arama çalışması yürütüldü.

Yaklaşık 24 saat süren arazi aramasının ardından Özavcı, köyün kuzey bölgesindeki dağlık alanda baygın şekilde bulundu.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ilçe hastanesine kaldırılan Özavcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Diyarbakır'da kaybolan epilepsi hastası, drone destekli arama sonucu bulundu
Diyarbakır'da kaybolan epilepsi hastası, drone destekli arama sonucu bulundu
Diyarbakır'da kaybolan epilepsi hastası, drone destekli arama sonucu bulundu
Diyarbakır'da kaybolan epilepsi hastası, drone destekli arama sonucu bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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