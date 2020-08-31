Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ın bulunması için çalışmalar sürüyor
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması çalışmaları devam ediyor.
31.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:51
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması çalışmaları devam ediyor.
Diyarbakır'dan 31 Temmuz'da akrabalarını ziyaret için Dicle ilçesinin Kelekçi köyüne giden 3 çocuklu Çiçek çiftinin, evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki oğulları Miraç Çiçek'in bulunması için başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, küçük Miraç'ın en son görüldüğü sokaktaki 14 evde jandarma ekiplerince arama başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, evlerde özel kimyasal ilaç ve mor ışık yardımıyla delil aradı.
Kaynak: AA