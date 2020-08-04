Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ın bulunması için çalışmalar sürüyor Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır'dan 31 Temmuz'da akrabalarını ziyaret için Dicle ilçesinin Kelekçi köyüne giden 3 çocuklu Çiçek çiftinin, evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki oğulları Miraç Çiçek'i arama çalışmaları 5. günde sürüyor. Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında köy mezarlığında da arama yapıldı. Ekipler, dağlık ve engebeli arazi ile köye 2 kilometre uzaklıktaki Dicle Nehri'nde de hassas burunlu köpeklerle arama yapıyor. Kaynak: AA