Diyarbakır'da kavurucu sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor DİYARBAKIR'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiledi.

DİYARBAKIR'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiledi. Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği kentte, cadde ve sokaklar boş kaldı, sıcaktan bunalanlar, tarihi surların gölgesine sığındı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Termometrelerin 40 dereciyi gösterdiği Diyarbakır'da öğle saatlerinde bazı cadde ve sokaklar boş kaldı. Sıcaktan korunmak için yaşlılar, surların gölgesinde uzanarak serinlemeye çalışırken, bazı çocuklar ise tehlikeli ve yasak olmasına rağmen Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzuna girdi. Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, yaptıkları uyarıların ardından Anzele Parkı'ndaki süs havuzuna giren çocukları, bölgeden uzaklaştı. Sıcaktan etkilenen sokak hayvanlarının da gölgelik alanlara sığındıkları gözlendi.

ÇEVREYE ATILAN ÇÖPLERİ, 'GÖNÜLLÜ GENÇLER' TOPLADIUNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları'nın gölgesinde serinleyenlerin bıraktığı çöpler ise sosyal medya üzerinde bir araya gelen gençler tarafından toplandı. Daha temiz bir çevre için farkındalık yaratmak amacıyla sosyal medya üzerinden örgütlenen gençler, 2 kilometrelik Sur diplerinde ve iç kısımlarında temizlik yaptı. Grup adına açıklama yapan çevre gönüllüsü Devrim Aktürk, amaçlarının çevre temizliğine dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Uzmanlar, özellikle çocuk, hamile ve yaşlıların, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarı çıkmamalarını ve bol su tüketmelerini önerirdi.

Kaynak: DHA