Diyarbakır'da kavşak düzenleme çalışması
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Diyarbakır'da kavşak düzenleme çalışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, trafik kazalarının yaşandığı kavşaklarda düzenleme yapıyor.

Diyarbakır'da kavşak düzenleme çalışması
31.05.2020 15:01 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:01

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, trafik kazalarının yaşandığı kavşaklarda düzenleme yapıyor.

Havaların ısınmasıyla birçok noktada alt yapı, bakım ve onarım çalışmalarına başlayan Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Elazığ Caddesi ile Şehit Polis Mücahit Erbaş Üst Geçidi arasındakiGeneral Galip Deniz Kışlası karşısında bulunan kavşakta düzenleme çalışması başlattı.

Belediye ekipleri ayrıca Turgut Özal Bulvarında yapılan asfalt çalışmasının devamı olan çalışma kapsamında birçok trafik kazasının yaşandığı kavşakta refüj daraltma yapıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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