Diyarbakır'da karda mahsur kalan araçları belediye ekipleri kurtardı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da karda mahsur kalan araçlar, Bağlar Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da kar ve fırtına ulaşımı olumsuz etkiledi. Karacadağ bölgesinde bazı araçlar karda mahsur kaldı. Bağlar Belediyesi ekipleri, yaptığı çalışmayla araçları kurtardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kar fırtınası ve tipiye rağmen bölgede çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Ekiplerimiz fedakarca çalışıyor. Bölgede gece gündüz demeden çalışan ekiplerimiz mahsur kalan ve ulaşımda güçlük çeken vatandaşlarımızın da yardımına koşuyor. Çok sayıda araç bu şekilde kurtarıldı. Çok şükür vatandaşlarımızın durumu gayet iyi." dedi.

Beyoğlu, karla mücadelelerinin süreceğini kaydetti.