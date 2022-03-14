Diyarbakır'da karda mahsur kalan 5 kişiyi AFAD kurtardı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda aküsü biten otomobilde mahsur kalan 5 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda aküsü biten otomobilde mahsur kalan 5 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Diyarbakır Viranşehir yolu Leblebitaş mevkisinde aküsü biten araca ihbar üzerine ulaşan Diyarbakır İl AFAD Müdürlüğüne bağlı ekipler, 1'i hamile 5 kişiyi araçtan alarak sağlıklı bir şekilde kurtardı.
AFAD ekipleri tarafından kurtarılan yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - DİYARBAKIR
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa