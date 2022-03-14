Diyarbakır'da karda mahsur kalan 5 kişiyi AFAD kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da karda mahsur kalan 5 kişiyi AFAD kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Diyarbakır'da karda mahsur kalan 5 kişiyi AFAD kurtardı

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda aküsü biten otomobilde mahsur kalan 5 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda aküsü biten otomobilde mahsur kalan 5 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Diyarbakır Viranşehir yolu Leblebitaş mevkisinde aküsü biten araca ihbar üzerine ulaşan Diyarbakır İl AFAD Müdürlüğüne bağlı ekipler, 1'i hamile 5 kişiyi araçtan alarak sağlıklı bir şekilde kurtardı.

AFAD ekipleri tarafından kurtarılan yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da karda mahsur kalan 5 kişiyi AFAD kurtardı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır, AFAD, kar, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title